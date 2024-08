Parigi 2024 Paltrinieri | Tutto incredibile sarebbe bello arrivare a LA 2028

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) Gregorioè atterrato questa mattina a Fiumicino portando con sé a Roma la sua medaglia di bronzo ai Giochi olimpici dinegli 800 metri stile libero e quella d’argento nei 1500 metri sempre stile libero, diventando il primo nuotatore italiano per numero di medaglie olimpiche vinte, nonché l’unico capace di andare a medaglia per tre Olimpiadi consecutive: “E’ stato bellissimo, questa Olimpiade per me è stata molto buona. Ho vissuto momenti molto belli personalmente anche nel vedere le gare dei miei compagni, mi sono molto gasato. Poi ieri sera con la bandiera, è stato”. “Los Angeles? Ci devo, sicuramentefin là ma non è scontato. Siamo una nazionale, ci mettiamo tanto cuore, ieri non ultima la pallavolo femminile. Siamo una nazionale solida, forte in tanti sport.