Ora la Cina minaccia le Filippine anche nei cieli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 12 agosto 2024) “Il cielo può portare conseguenze impreviste”, dice un famoso proverbio cinese sulla necessità di essere preparato all’imprevedibile. L’Esercito popolare di liberazione sarà più che preparato alle conseguenze dell’inizio delle provocazioni contro Manilatra idel Mar Cinese, consapevole che quanto avviene continua a coinvolgere una rete ampia di attori internazionali e per questo assume rilevanza prioritaria negli affari globali. Ed è per questo che Pechino e Manila avevano concordato che dal 21 luglio sarebbe iniziato un “arrangiamento provvisorio” per de-escalare le tensioni attorno il Second Thomas Shoal — isolotto conteso diventato simbolo delle tensioni con la Sierra Madre come protagonista (qui l’edizione di “Indo Pacific Salad” dedicata alle tensioni attorno alle). Sembrava che vi fosse spazio per una possibile riduzione del confronto.