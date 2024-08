Olimpiadi Italia scomparsa nella cerimonia di chiusura | a Roma avremmo fatto meglio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Quando anni fa,si candidò per i giochi olimpici del 2024, ci fu un’ondata di proteste, sia da parte deini che dagli antini di professione. I primi temevano soprattutto una città bloccata per diversi anni, gli altri, prevenuti per principio, pensavano all’impossibilità organizzativa e alle ruberie. Alla luce di quanto è successo a Parigi, al di là degli splendidi nostri risultati sportivi, ho rivisto quelle che erano in parte le mie perplessità.