Neonato di 21 giorni ricoverato in Terapia Intensiva per Covid | Contagio probabilmente trasmesso

(Di lunedì 12 agosto 2024) Chieti - Undi 21è statonellaNeonatale dell'ospedale di Chieti dopo essere risultato positivo al-19. Il piccolo, che presentava difficoltà respiratorie dovute a un’infiammazione delle vie respiratorie superiori, è stato diagnosticato attraverso un tampone. Secondo quanto riportato dalla Asl, ilsarebbe avvenutoattraverso la madre, che aveva contratto il virus neiscorsi ma ora è risultata negativa. Nonostante la gravità del quadro clinico, le condizioni delnon destano preoccupazioni significative. Il bambino ha risposto positivamente alle prime terapie e non è stato necessario ricorrere a supporto respiratorio. Attualmente, è in isolamento, ma la madre può entrare nel reparto per l’allattamento, seguendo adeguati protocolli di protezione.