Medio Oriente il Pentagono invia portaerei e sottomarini | Timori di un conflitto regionale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 12 agosto 2024) Gli Stati Uniti hannoto un sottomarino con missili guidati in, mentre unache si stava già dirigendo verso l'area vi giungerà più rapidamente. Lo riporta la Bbc, citando il segretario alla Difesa Lloyd Austin, cha ha spiegato che la decisione è una risposta aidi unpiù ampio e dimostra la determinazione degli Stati Uniti ad aiutare Israele da qualsiasi attacco da parte dell'Iran. Gli Stati Uniti, ha detto Austin, «prenderanno ogni misura possibile» per difendere il loro alleato. In una dichiarazione, ilha precisato che nella regione è statoto il sottomarino lanciamissili Uss Georgia e che è stato dato l'ordine allaUss Abraham Lincoln, che trasporta jet da combattimento F-35C, di accelerare il suo viaggio verso l'area, dove si stava dirigendo per sostituire un'altra nave.