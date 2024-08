L’età dell’insurrezione

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 12 agosto 2024) Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine+ New York Times Big Ideas in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. Le forze illiberali sanno bene che il tempo, la demografa e il sistema stesso stanno lavorando insieme contro di loro. La natura del Paese è cambiata troppo. E il suprematismo bianco sta perdendo la sua percorribilità come piattaforma politica mano a mano che la popolazione bianca diminuisce. L’unica opzione, sostengono alcuni intellettuali antiliberali come Patrick Deneen e Adrian Vermeule, è rovesciare il sistema. Adesso. Quest’anno. Ormai i pensatori che sostengono posizioni illiberali parlano apertamente di rovesciare il sistema o di minarlo dall’interno.