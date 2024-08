Lautaro Martinez doppio appuntamento in settimana | prima rinnova!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 12 agosto 2024)è stato l’ultimo dei giocatori dell’Inter che ha fatto ritorno a Milano dopo gli impegni con le nazionali, avendo vinto la Copa América con l’Argentina. Ora deve rimettersi al passo, sia dei compagni sia della questione mercato con il rinnovo. IL RIENTRO – Da martedì scorso,è di nuovo a Milano. Un rientro tanto atteso, vista la situazione complicata dell’attacco e lo status conclamato di leader e capitano dell’Inter. Ha – ovviamente – saltato l’amichevole di ieri contro il Chelsea, perché è ancora indietro come condizione, ma in questi giorni sta accelerando per mettersi al passo con i compagni. E laappena iniziata può dare tanto sul frontecon l’Inter, sia dentro sia fuori dal campo.