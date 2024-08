Jey Uso | C’è molto più che semplice storyline dietro la Bloodline…

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 12 agosto 2024) Lo “YEET MOVEMENT” creato da Jey Uso sta certamente trascinando con sé gran parte del WWE Universe ma il suo legame con la Bloodline ha fatto riemergere al centro delle speculazioni un suo possibile futuro riavvicinamento agli “affari di famiglia” intervistato da “Sports Illustrated” Jey ha spiegato come lariguardo la sua famiglia, è statopiù cheintrattenimento sportivo. “Tutti noi in realtà siamo qui per tenere alto il nome della nostra famiglia e il suo futuro. Sonofiero di questa cosa, tutto ciò è vita per la mia famiglia, non è unastoria è la nostra realtà” Jey si è anche mostratosoddisfatto nel vedere “L’originale” Capo Tribù tornare per Summerslam e fermare Solo Sikoa dalla sua pretesa al “trono” familiare. “Roman è il migliore. Fa sembrare tutto ciò che fa così