Inzaghi fa i conti prima di Genoa-Inter in Serie A | calciomercato gol e infortuni

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il pre-campionato è solo un ricordo per l’nonostante ilsia ancora aperto ma la testa diè già all’esordio stagionale inA. I problemi in rosa non mancano e bisogna fare itanto con l’infermeria quanto con i rinnovi. Ecco la situazione aggiornata MILANO – Il bottino delle amichevoli estive della nuovadi Simonesi chiude a Londra. Una vittoria sfumata al 90?, quando il triplice fischio finale era ormai nell’aria. Alla fine del pre-campionato il risultato è di tre vittorie, due pareggi e una sconfitta. Un totale di dieci reti segnate, senza mai avere a disposizione il capitano Lautaro Martinez, fresco di rinnovo fino al 2029. La metà delle quali dal nuovo acquisto Mehdi Taremidell’o. Sette le reti subite.