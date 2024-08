Incidente a Roma furgone si scontra contro palo della luce | sul posto la Polizia Locale

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 agosto 2024) Nuovotravolge unmentre transita tra Villa Gordiani e la Collatina Altroquesta mattina a. Un, nella zona tra il Collatino e Villa Gordiani, per dinamiche da accertare si ètoun. Unche non avrebbe visto feriti, ma avrebbe compromesso gravemente la stabilità del traliccio dopo l’impatto con il mezzo pesante. Sulsono presenti gli agenti, per transennare l’area dell’impatto e metterla in sicurezza nel caso di eventuali crolli.abbatte un: la situazione al Collatino L’si sarebbe verificato di prima mattina sulla via Serenissima. Ilsi dirigeva verso l’Autostrada A24, quando avrebbe sbandato all’altezza di via Cherso.