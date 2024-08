Il Cafè de Paris è ancora chiuso | il simbolo della Dolce Vita e il degrado della Roma di Gualtieri

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 12 agosto 2024) Alain Delon, Brigitte Bardot, Federico Fellini, ma anche Frank Sinatra, Marcello Mastroianni: ildein via Veneto è stato il, l’immagineresurrezione die dell’Italia, divenuta epicentro del jetset e del cinema mondiale. Da sedici anni ile il progetto di trasformarlo in un albergo di lusso, oggi che è di proprietà del magnate malesiano Robert Kuok, tarda a vedere la luce, mentre il sindaco Roberto, come è sua abitudine, tace. La nascita, il boom, gli anni d’oro Aperto nel 1948, il caffè divenne rapidamente il punto di incontro preferito da attori, registi, giornalisti e artisti di ogni genere. Federico Fellini, il maestro del cinema italiano, immortalò questo periodo nel suo capolavoro “La”, rendendo il Café deun’icona riconoscibile a livello mondiale.