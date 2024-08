Ho deciso di cag***i nel salotto Fedez all’attacco Nel mirino la relazione fra Ferragni e Silvio Campara sposato e con figli…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 12 agosto 2024) Una telenovela infinita e non proprio di buon gusto. Questo sta diventando la separazione dell’ex coppia d’oro della mondanità e dei social. I Ferragnez proseguono su binari paralleli, fra i flirt non nascosti di lui e l’ultima, presuntadi Chiara con l’imprenditoree padre di due figli di 2 e 5 anni. A gettare nuova benzina sul fuoco un post disu Instagram che suona come un attacco, dai toni a dir poco forti, nei confronti dell’ex moglie. “Hodinel“, ha scritto il rapper. “Alla fine è solo una gara a chi nasconde meglio la m***a sotto il tappeto”. Dietro a queste parole non proprio edificanti, ci sarebbe il malumore causato adalla liason fra, rivelata dal noto acchiappa-gossip Gabriele Parpiglia.