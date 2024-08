Giordana siamo tutti macchiati dal giudicare e giudicarci

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024)dal giudizio, a partire dal punto di vista su noi stessi. Solo chi è proprio stupido, si sente sempre soddisfatto di sé. L'uomo si interroga continuamente sui propri limiti, e quindi ce la portiamo dentro questa macchia, fin da piccolissimi. Magari col tempo riusciamo a ridurla, o magari si espande fino a paralizzarci". E' uno dei motivi, spiega all'ANSA Marco Tullioper il quale ha accettato la proposta arrivata dall'amico Marco Bellocchio, qui cosceneggiatore e coproduttore, di dirigere La vita accanto, con Beatrice Barison, Sara Ciocca, Valentina Bellè, Sonia Bergamasco e Paolo Pierobon che debutta fuori concorso al Locarno Film Festival (dove il regista riceve anche un Pardo speciale in omaggio alla sua carriera), per poi uscire in sala dal 22 agosto con 01 Distribution.