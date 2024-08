Freed from Desire testo traduzione e significato del tormentone sportivo di Gala

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 12 agosto 2024) Non c’è stadio in Italia o nel mondo in cui, a un certo punto dell’evento, non risuonino le note di. E lo abbiamo visto (e sentito) anche ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Si tratta di una canzone cult degli anni ’90 scritta e registrata dalla cantautrice italianain collaborazione con Maurizio Molella e Filippo Carmeni (in arte Phil Jay). Un pezzo trascinante che fa ballare e cantare tutte e tutti e che sta veramente vivendo una seconda giovinezza. La canzone uscì nel 1996 come singolo dell’album Come into my life e ottenne ben presto grandissimo successo. Ma quello conquistato nelle classiche internazionali era niente, paragonato a quanto sta succedendo ora, con orde di tifose e tifosi che intonano la canzone per supportare la squadra del cuore (aggiungendo nel coro “is on fire” al posto di).