Ferragosto Fipe | aperti 2 ristoranti su 3 attesi 5 mln clienti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 12 agosto 2024) Oltre 91mila, pari al 69,2% del totale, sarannoper accogliere circa 5 milioni di. È quanto emerge da una ricerca di-Confcommercio realizzata in occasione della festa per eccellenza dell’estate italiana. “è da sempre la festa dell’estate più sentita, dai tempi delle antiche feriae augustales dell’antica Roma, da cui il nome. Un momento di riposo e condivisione per stare con gli amici e i propri affetti, godendo anche delle straordinarie tradizioni culinarie italiane – dichiara Lino Enrico Stoppani, Presidente di-. Per questo, vanno ringraziati gli imprenditori e tutti i lavoratori del mondo della ristorazione, dell’intrattenimento e del turismo, oltre un milione di persone, che con dedizione, professionalità e passione, sono al servizio di chi oggi festeggia o si riposa.