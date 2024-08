Emily in Paris 4 | intrecci d’amore moda e vacanze romane

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ci siamo, l’attesa è finita. Dal 15 agosto, dopo mesi di foto rubate dal set e video promozionali,in4 (Parte 1) sarà disponibile su Netflix. La scelta, da parte degli showrunner, di suddividerne la stagione conclusiva in due capitoli, il secondo in arrivo il 12 settembre, lascia intendere che i colpi di scena non mancheranno. Dopotutto, la giovane e frizzante americana dall’eccentrico guardaroba, trapiantata a Parigi per lavoro e rimasta per amore e carriera, non ha mai annoiato gli spettatori, rapiti dalle disavventure della ragazza nella Ville Lùmiere. Il “padre” dello show, d’altronde, sa come catturare l’attenzione del pubblico, femminile e non. Darren Star è infatti il creatore di diversi prodotti di successo, primo fra tutti l’iconico Sex & The City. Non è dunque una sorpresa che anche questa rom-com abbia ottenuto riscontri più che positivi.