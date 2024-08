Dottoressa violentata e uccisa in India i medici si ribellano | sciopero ad oltranza negli ospedali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Roma, 12 agosto 2024 – Stuprata e barbaramente. La vittima è unadi 31 anni trovata morta in un ospedale statale a Calcutta, nel Bengala occidentale, dove svolgeva la sua attività. Il brutale omicidio è all’origine della protesta deiche lavoranopubblici di diversi stati dell'e hanno indetto uno"a tempo indeterminato". Il corpo brutalizzato della donna è stato trovato venerdì. L'autopsia ha confermato la violenza sessuale, le ferite multiple e l'omicidio. Secondo quanto riportato dai media locali, la polizia ha arrestato un uomo che lavorava presso l'ospedale della vittima come assistente per chi doveva accedere ai servizi e affrontare lunghe code. Le manifestazioni deiche chiedono giustizia e maggiore sicurezza sul posto di lavoro, iniziate inizialmente a Calcutta, si sono ora diffuse in altre parti del Paese.