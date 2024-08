Borsa apertura positiva per Piazza Affari bene anche in Europa | attesa per i tagli di Fed e Bce

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 12 agosto 2024) Le Borse europee aprono in positivo questa settimana di Ferragosto, caratterizzata da una serie di importanti dati macroeconomici. Tra questi spicca il dato sull’inflazione statunitense di luglio, atteso per mercoledì, che sarà cruciale per determinare se la Fed confermerà la sua intenzione di intervenire sul costo del denaro nella riunione di settembre. Durante la settimana, sono previstii dati sulle vendite al deto in Cina e il Pil giapponese.con Banca Mediolanum, Azimut e Tim Ladi Milano apre in rialzo dopo il crollo della scorsa settimana che ha messo ko Wall Street e le borse europee:in questo momento è a +0,60% a quota 31.974,10 punti. A registrare un ottimo risultato ci sono Banca Mediolanum, Azimut e Tim: la banca ha aperto con un incremento dell’1,39%, mentre Tim registra un +1,18%.