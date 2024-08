Baccanalia 31esima Edizione | Custodi di un’Impresa a Cielo Aperto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLa 31ªdi, la sagra popolare che ogni estate anima il borgo antico di San Gregorio Magno in provincia di Salerno, torna in via Bacco, cuore pulsante del borgo, dal 21 al 25 agosto per cinque giornate di intrattenimento, gastronomia e cultura. Quest’anno, inoltre, l’evento si arricchisce di una serie di esperienze pomeridiane e serali che permetteranno ai partecipanti di vivere a pieno la cultura e le tradizioni del territorio adatte ai visitatori di tutte le età, così come annunciato durante la conferenza stampa tenuta a Salerno lunedì 5 agosto.