Adriatico la mucillagine che ha invaso la riviera è visibile anche dallo spazio VIDEO

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’ondata die fitoplancton al largo di Rimini è diventata talmente estesa da esserepersino. L’immagine, catturata il 7 agosto da uno dei satelliti Sentinel-2, mostra chiaramente lain bianco e la fioritura del fitoplancton in verde. Questa foto è stata condivisa sul profilo di Copernicus Eu. Secondo gli esperti, il fenomeno è stato favorito non solo dalle alte temperature, madalle recenti forti precipitazioni. Leggi: Tamberi criticato per l’eccessiva magrezza, tuona sui social: “Se non sapete, state zitti” L’afflusso di acqua dolce ha ridotto la salinità superficiale del mare, creando un ambiente ideale per la rapida proliferazione della, una sostanza densa che si accumula sia sui fondali sia in superficie.