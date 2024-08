Yacht di 40 metri va a fuoco a Olbia Momenti di paura davanti alle Saline | vigili del fuoco in azione nessun ferito video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024)disi sono vissuti nella tarda serata di ieri, sabato 10 agosto, per un incendio divampato su unodi circa 40, ancoratoalla spiaggia delle, sulla costa sud del golfo di, in Sardegna. Sul posto sono giunte le squadre deideldi, che hanno raggiunto l’imbarcgraziemotovedette della Guardia Costiera. La Sala operativa del Comando ha provveduto a inviare anche una squadra di sommozzatori e una barca dal nucleo nautico di Porto Torres. Sul posto ha operato anche un rimorchiatore di istanza al porto di. Non si segnalano feriti né dispersi. Tutte le persone a bordo hanno subito lasciato il panfilo a bordo di un tendere. Ancora da chiarire le cause dell’incendio L'articolodi 40va a