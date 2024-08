Volley Parigi 2024 Egonu | Ritrovato serenità ambiente in cui gioco al 100%

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) La Nazionale italiana difemminile vince il primo oro della sua storia. Ai Giochi Olimpici di, le azzurre di Julio Velasco riscrivono la storia battendo 3-0 gli Stati Uniti in finale. 12° oro per l’Italia che chiude la nono posto nel medagliere. Ecco le parole delle azzurre in zona mista.: “C’era tanta voglia di fare e di dare il massimo, anche nelle piccole cose che di solito non sono la mia specialità. Hoin undove riesco a dare ile nel caso in cui non riesco a giocare bene mi sacrifico tatticamente. Sono contenta di essere riuscita a rialzarmi e di essere riuscita a tornare a giocare bene in Nazionale. Velasco è riuscito a creare una vera squadra. Ha messo tutte le giocatrici in una posizione di vantaggio e mi ha permesso di giocare meglio.