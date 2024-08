Vladimir Luxuria | Non condurrò più Isola dei Famosi? Come stanno le cose

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 11 agosto 2024) L'deisi trova attualmente in una fase di incertezza. Nonostante la programmazione per il prossimo anno, Mediaset sembra ancora indecisa surendere nuovamente appetibile al pubblico un format che negli ultimi anni ha visto un calo significativo degli ascolti tv. Una domanda sorge spontanea: chi condurrà L'dei2025? La guida del reality show è uno dei punti focali della discussione. Ilary Blasi, conduttrice delle ultime edizioni, è uno dei nomi papabili, ma non è l'unico in lizza., che ha già ricoperto il ruolo di opinionista, non esclude la possibilità di un ritorno, magari in una veste diversa. In una recente intervista rilasciata al settimanale NuovoTv, ha affermato: "Non so se sarò ancora confermata alla conduzione,opinionista o altro".