Tampona auto in A14 e fugge Schianto anche in San Giovanni

(Di domenica 11 agosto 2024) Due incidenti stradali sono accaduti quasi simultaneamente nell’ora di pranzo, uno in via Sannon distante dal casellostradale e l’altro instrada, corsia nord tra San Benedetto e Grottammare. In pochi minuti sono stati mobilitati gli equipaggio della potes 118, le squadre dei vigili del fuoco e le pattuglie della polizia locale e della poliziastradale. Procediamo per ordine. In A14 vi è stato unmento fra duevetture una delle quali sarebbe statata, ad alta velocità, da una Mercedes che dopo l’impatto avrebbe continuato la sua marcia, mentre l’centrata è stata spinta contro la vettura che la precedeva. Nell’occorso sono rimasti contusi gli occupanti delle duerimaste ferme, famiglie che tornavano dalle vacanze, ma nessuno ha subito danni importanti.