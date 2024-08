Spinazzola in conferenza | Dobbiamo migliorare nella lucidità L’accoglienza di Napoli…

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 11 agosto 2024) Il Napoli ha passato il turno di Coppa Italia battendo il Modena solo ai calci di rigore. Leonardoha parlato instampa. Leonardoè stato uno dei protagonisti della sfida tra Napoli e Modena, con gli azzurri che hanno passato il turno ai calci di rigore. Il giocatore azzurro è intervenuto instampa: “a Napoli è stata bella, calda in tutti i sensi. Me l’aspettavo, ma penso che ancora non sia niente”, ha detto l’esterno azzurro. “Cross poco pericolosi? Il mister nell’intervallo ci ha detto di riempire di più l’area. Ci abbiamo provato, ma loro erano 9 dentro l’area e tutti altissimi, mentre noi non eravamo queste cime. Abbiamo messo tanta benzina nelle gambe e nelle prossime settimane ne vedremo i risultati.