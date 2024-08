Sbagliata la sede del processo | un cavillo regala la prescrizione all’ex tesoriere leghista condannato per finanziamento illecito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Una questione di incompetenza territoriale salva Giulio Centemerondogli una sicura. Come racconta Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, la Cassazione ha annullato la condanna a otto mesi perinflitta in primo grado e confermata in Appellodella Lega Nord, affermando che ilsi sarebbe dovuto tenere a Bergamo e non a Milano. Ma il reato è prescritto già dal 5 giugno scorso, e quindi un nuovo giudizio non si potrà tenere: la condanna sarebbe potuta essere confermata dalla Suprema Corte solo in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Ilriguarda un versamento da quarantamila euro fatto nel 2016 da Esselunga all’associazione Più Voci di Centemero, la quale, come conferma anche la Cassazione, fungeva da mero schermo del Carroccio, “esclusivo destinatario finale” della somma.