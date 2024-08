Rafa Marin chi è la promessa della difesa del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 11 agosto 2024)è un difensore spagnolo molto talentuoso. Ha recentemente firmato con il, un club che lui ama molto. Durante la conferenza stampa,ha detto di essere felice di essere lì. Ha definito l’arrivo al“un sogno che si realizza”. Il giovane calciatore ha parlato delle sue qualità. Ritiene di essere bravo negli anticipi e nell’uno contro uno. Ha anche detto di avere un buon carattere e di sapere impostare il gioco dallasi ispira a Sergio Ramos, capitano del Real Madrid. Lo ammira sia per il suo atteggiamento in campo che fuori. Biografia diè nato a Madrid, in Spagna, il 19 maggio 2002. Ha iniziato a giocare a calcio all’età di 6 anni. Ha militato per 3 anni nelle giovanili dell’Alcolea prima di passare al Siviglia. Successivamente, è stato acquistato dal Real Madrid, il clubsua città natale.