Piazza Garibaldi sarà pronta entro Natale

(Di domenica 11 agosto 2024) Ai finalesi non sembra neppure vero. "In appena due mesi – dicono in tanti – lanon è più la stessa". Ed è così: con l’ingresso della nuova impresa (subentrata dopo che il Comune ha dato il ‘benservito’ alla prima ditta), la ristrutturazione diha messo il turbo e oggi i lavori sono già a buon punto. "Confidiamo di concludere tutto", spiega Alberto Villotti della ‘Arredo Urbano’ di Trento (con sede legale a Bolzano) che sta conducendo l’opera. Gli addetti lavorano anche fino al tramonto per fare in modo che lapossa essere ultimata in tempi stretti. E – rammentando le tormentate vicende dei due anni precedenti – questo passo spedito ha fatto rinascere l’ottimismo. Come si ricorderà, la riqualificazione diè iniziata nel marzo 2022 ma ben presto sono emersi problemi con il consorzio che si era aggiudicato l’appalto.