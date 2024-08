Pesa la lenta agonia Nuova morìa di pesci I volontari in azione | Prossimi al disastro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024)diieri in bassa, a valle della via Maremmana vicino Cerbaia, a poche miglia da Montelupo tra i comuni di Montespertoli e San Casciano. Come sappiamo, da anni il basso bacino dellaè alle prese con una drammatica crisi idrica. Sul posto, per salvare la fauna ittica rimasta, sono intervenutidegli Amici dellae l’assessore di Montelupo, Lorenzo Nesi che, ricordiamo, è il coordinatore del Contratto di fiume. Migliaia i piccolimorti: si tratta di barbi tiberini, specie oltretutto protetta sotto la direttiva Habitat. Nesi ieri mattina ha immediatamente avvertito gli assessorati all’ambiente dei Comuni di Montespertoli e San Casciano. "Neigiorni – ha poi riferito Nesi – chiederò un intervento della Regione e della polizia provinciale perché ci sono pozze superstiti d’acqua stracolme di fauna".