Palermo colpaccio a Parma | Gomis para tutto anche un rigore!

(Di domenica 11 agosto 2024) Èil grande protagonista della vittoria e qualificazione delai trentaduesimi di Coppa Italia. Il portierequalsiasi cosa, compreso unsullo 0-0, e ai gialloblù si impongono 0-1.ESTERNO – Dopo il Brescia, c’è un’altra squadra di Serie B che accede da oggi ai sedicesimi di Coppa Italia. È il, che passa 0-1 sulal Tardini. Un errore di Dimitris Nikolaou, che va per calciare il pallone e prende in pieno Valentin Mihaila, causa unin favore dei gialloblù. Per assegnarlo, però, l’arbitro Daniele Perenzoni deve ricorrere al VAR perché in diretta non se n’era accordo. Dal dischetto si presenta al 20? Dennis Man, calcia rasoterra alla sua destra ma Alfredintuisce la battuta e devia in angolo. Il portiere ospite è poi bravo due volte nel primo tempo a negare l’1-0.