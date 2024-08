Olimpiadi finite? Da domani è già Los Angeles su OA Sport I Giochi durano 4 anni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) Questa sera calerà il sipario sulledi Parigi 2024, con la fiamma che verrà spenta ed il simbolico passaggio di testimone a Los2028. Un velo di malinconia ci accompagna sempre al termine di ogni edizione dei: dopo una tale abbuffata di eventi e di, il giorno dà una sensazione di vuoto, come se mancasse qualcosa. In queste settimane chiunque ha parlato di, anche testate che notoriamente si occupano di tutt’altro. Da, per loro, si tornerà alla normalità: calcio a raffica, tra colpi di mercato e l’imminente inizio della Serie A, e chi si ricorderà più di pentathlon, tiro a segno e badminton? Olimpiazzurra, poi diventata OA, vanta invece una normalità completamente diversa.