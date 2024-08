Nelle carceri vite da incubo Governo fermo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) "Da quando faccio il parlamentare è la 90esima volta che visito un carcere. La prima domanda te la rivolgono con gli occhi: "È vero che non avete fatto niente?". In 4.500 con meno di un anno o tra uno e due anni da scontare avevano una speranza. Ma ilnon ha fatto niente". Il senatore del Pd Walter Verini negli ultimi giorni è statodi Perugia, Terni, Rieti, Regina Coeli e Rebibbia a Roma. Oggi racconta la disperazione: "Un detenuto teneva in mano un giornale con il titolo "Parlamento bloccato, nulla di fatto per le". Il tema della liberazione anticipata o dei domiciliari era qualcosa a cui stare appesi, che per chi vive in tre metri quadrati vuole dire tanto". Ci racconti il nido di Rebibbia. "Ho conosciuto Giacomo, il bimbo che vive con la mamma lì e ha deficit motori e di linguaggio. C’erano tre bambini e tre mamme quel giorno.