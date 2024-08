LIVE Chelsea-Inter 0-0 | inizia l’ultima amichevole

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 agosto 2024)è la sestaprecampionato per la stagione 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Enzo Maresca. Il fischio d’inizio è previsto alle 16 ora italiana, si gioca allo Stamford Bridge di Londra.(0-0) – PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 5’ Fa la partita il, almeno come possesso palla visto che non ha creato occasioni. 1’ C’è una bella rappresentanza di tifosi dell’a Londra, visto che si fanno abbondantemente sentire. 16.01 Comincia la partita! 15.57 Squadre in campo, fra i giocatori in tribuna nei londinesi anche l’ex Cesare Casadei che cerca squadra. 15.56 Bel clima a Stamford Bridge e buona cornice di pubblico.