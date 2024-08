LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | si alza il ritmo favorite davanti al km 10 Yaremchuk e Epis inseguono

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.39: Si spezza letteralmente in due il gruppo di testa, di nuovo la francese Julien che tanta l’azione, le africane sono tornate nella pancia del gruppo di testa 8.36: Passaggio al km 10 con Assefa e Shankulea 34?32, tutte le migliori nelle prime posizioni del gruppo,a 22?,a 31? 8.35: Etiopie subito dietro si va a scremare il gruppo con diverse atlete che si staccano.non ha più perso terreno ed è poco dietro al gruppo 8.32: Trofimova, Julien, Galbadrakh leggermente avanti rispetto al gruppo 8.29:alto, 3’27” al km, anchesi stacca in coda, c’è un primo tentativo con tre atlete8.25:si sta staccando dal gruppo, ha 27? dalla testa. Purtroppo l’azzurra paga lo stop di due mesi ad aprile per una microfrattura al bacino.