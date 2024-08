Il tweet di Vespa? Non partecipo al linciaggio ; scintille Senaldi-Telese

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 11 agosto 2024) La politica piomba sulla medaglia d'oro olimpica delle regine azzurre del volley, con la sinistra che prova a strumentalizzare la vittoria di Paola Egonu, Myriam Silla - nate in Italia ma di origine straniera - e delle altre campionesse. Se ne parla a In Onda, il programma di La7, dove Luca- conduttore insieme a Marianna Aprile - ricorda la travagliata storia familiare di Sylla e ildi Brunoche ha provocato tante polemiche. "Straordinaria la nazionale pallavolista femminile. Complimenti a Paola Enogu e Myriam Sylla: brave, nere, italiane. Esempio di integrazione vincente", ha scritto il conduttore Rai, sbagliando tra l'altro il cognome di Egonu.sottolinea come le due atlete sono italiane, e quindi è quantomeno improprio parlare di integrazione.