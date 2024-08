Ho visto la tv brillare la recensione | un delirante trip allegorico sull' esperienza transgender

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 11 agosto 2024) Jane Schoenbrun sfodera il nuovo Donnie Darko? Forse, ma è innegabile che I Saw the TV Glow sia un derivato lisergico che mescola identità sessuale, incomunicabilità generazionale e dipendenza da binge watching. Disponibile in streaming negli store digitali. C'è una sostanziale pretesa dietro I Saw the TV Glow, arrivato in Italia con il titolo Hola tv. Una pretesa, perché è quasi immediatamente chiaro quanto la regista, Jane Schoenbrun, punti ad un formalismo visivo destinato a crollare dietro la spessissima allegoria che vorrebbe il film una sorta di contrappunto all'identità sessuale, da scoprire, costruire, liberare. Quello che definiremo in anglosassone un vero e proprio mass, in italiano lo traduciamo nel ben più pragmatico: casino.