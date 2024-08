Evacuazione della storica città di Maratona a causa degli incendi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 11 agosto 2024) Le autorità greche hanno ordinato questa sera l’di, situata vicino ad Atene, ache minacciano l’area. L’ordine è stato emesso dai vigili del fuoco in seguito all’aggravarsisituazione, con diversi roghi che si sono sviluppati in varie regioniGrecia. La Grecia è stata colpita oggi da una serie didevastanti, con un denso fumo misto a foschia che ha avvolto anche particapitale Atene. Le autorità hanno moltiplicato gli avvertimenti sulle condizioni meteorologiche estreme che dovrebbero continuare per il restosettimana. Il ministroProtezione civile, Vassilis Kikilias, aveva già avvertito ieri che metà del Paese si trovava in alto rischio didelle temperature elevate, delle raffiche di vento epersistente siccità.