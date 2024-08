Correa la speranza Genoa si allontana? Contatti con un ex compagno

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 agosto 2024) In questi giorni si è parlato delcome opzione per, uno dei giocatori che l’Inter deve necessariamente piazzare entro il 30 agosto. Ma ora i rossoblù stanno puntando su un altro giocatore per il reparto offensivo: lo annuncia Sky Sport. DA CEDERE PER FORZA – L’augurio di molti tifosi dell’Inter è che l’assist per il gol di Marcus Thuram nell’amichevole di questo pomeriggio colsia l’ultimo atto di Joaquinin nerazzurro. Dopo tre anni fallimentari, con un imbarazzante prestito al Marsiglia con zero gol stagionali, il Tucu è il principale esubero di questa parte finale del mercato. Servirà trovare una squadra – a titolo definitivo – e negli scorsi giorni era emerso ilcome possibilità, preferibilmente non prima di sabato visto che sarà l’avversario in Serie A.