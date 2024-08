Coppa Italia – Napoli sarà il Palermo il prossimo avversario del club azzurro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 11 agosto 2024) Decretato ufficialmente ildelin. Subito una grandissima sorpresa in questi minuti. Nel pomeriggio è andato in scena al Tardini di Parma la sfida ditra Parma e, gara vista con particolare interesse da parte dei tifosi del. L’incontro è stato ricco di emozioni e ha regalato tanti colpi di scena tra la squadra neo promossa e i siciliani, ambiziosa società di proprietà del City Group. La squadra allenata da Dionisi non ha pagato la differenza di categoria e ha messo a segno una delle sorprese di questi trentaduesimi.si affronteranno ai sedicesimi di, sfide che partiranno dal25 Settembre. La sfida si giocherà allo Stadio Maradona di. Parma-, in gol Insigne Jr.