Cerimonia chiusura Olimpiadi Parigi 2024 streaming e diretta tv | dove vederla

(Di domenica 11 agosto 2024)tv:Questa sera, domenica 11 agosto, alle ore 20 aandrà in scena ladidelledi. A differenza di quella di apertura, tutto si svolgerà in uno stadio: allo stade De France. L’evento in cui si passerà il testimone a Los Angeles, prossimo organizzatore dei Giochi, vedrà la presenza di tanti artisti e sorprese. Mavedere ladidellediintv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Ladiinizierà alle ore 20 e, secondo quanto riportato da Le Parisien, durerà circa 2 ore. L’evento sarà trasmesso in Italia in chiaro, gratis, su Rai 2 e sul canale satellitare Eurosport, visibile anche tramite Sky.live Non solo tv.