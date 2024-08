Atalanta tre a rischio verso il Real Madrid | Zaniolo Toloi e Sulemana out

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) L’di Gian Piero Gasperini deve fare i conti con ben tre infortuni in vista della Supercoppa Europea contro il. Gli orobici, già privi di Giorgio Scalvini dal termine della passata stagione, al momento sono privi di Nicolò, Rafaele Ibrahim, ai box per via di problemi fisici: l’ex Roma è out a causa di una tendinite al piede sinistro, mentre il secondo e il terzo citato non sono attualmente disponibili per la convocazione per via di un risentimento al flessore sinistro e di una distorsione alla caviglia destra. Non è chiaro se i tre calciatori menzionati potranno o meno recuperare in tempo per prendere parte alla finale contro i Blancos; i nerazzurri partirannoVarsavia in data 14 agosto, seguiranno aggiornamenti sugli uomini scelti dal tecnico Gasperini.