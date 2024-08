Traffico Roma del 10-08-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 agosto 2024) Luceverdeentrati all’ascolto confermata la chiusura per incendio di fogliame di via del Fosso della Magliana tra via della Magliana via Franco Modigliani in questa direzione la polizia locale segnale incidente in via Casilina nei pressi di viale Oxford lo stesso su via Prenestina code per incidente all’altezza di via Ollolai rallentamenti e code anche per lavori su via Aurelia in uscita dadal verso Grotta fino al 19 agosto ricordiamo che per lavori il tratto di sopraelevata della tangenziale est è chiuso tra viale Castrense Largo Settimio Passamonti nei due sensi di marcia trasporto pubblico fino al 25 agosto per lavori all’infrastruttura m ha sostituita da bus nella tratta termini Battistini maggiori dettagli su queste altre notizie sono a vostra disposizione sul sito.luceverde.