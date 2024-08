Terrorista delle Br scarcerato il figlio di Biagi | Tanta rabbia scoppia il caso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Simone Boccaccini è uscito venerdì mattina dal carcere di Alessandria dove stava scontando la pena per aver preso parte all'omicidio del giuslavorista Marco, ucciso il 19 marzo 2002 a Bologna dalle Br-Pcc. È quanto riferisce il Corriere della Sera sul 64enne fiorentino all'epoca dei fatti idraulico dipendente del Comune di Firenze e sindacalistaRdb. La scarcerazione anticipata sarebbe figlia - spiega il quotidiano - di una riduzione di pena di 10 mesi e della buona condotta in carcere riconosciuta dal Tribunale di Sorveglianza di Alessandria. Per l'omicidioera stato condannato a 21 anni in via definitiva per aver partecipato ai pedinamenti del professore universitario consulente del Ministero del Lavoro nei presi e nei giorni che hanno preceduto l'agguato. E dopo la scarcerazione ha rotto il silenzio ildi Marco, Lorenzo: "Che