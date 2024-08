Sharon Verzeni il compagno | Mi hanno detto che era stata uccisa il pomeriggio dopo

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 10 agosto 2024), ilSergio Ruocco al Corriere.it: «Miche erail» In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, Sergio Ruocco racconta gli ultimi momenti vissuti insieme alla compagna, accoltellata in strada nella notte tra il 29 e il 30 luglio per le strade di Terno d’Isola, in provincia di Bergamo. Alla domanda su che idea si è fatto dell’omicidio, Ruocco spiega: «Non capiamo. I primi giorni ho pensato agli spacciatori in piazza. Ho pensato che lei avesse visto qualcosa che non doveva vedere, ma adesso non ci credo più. Gli spacciatori fanno le loro cose e non ti guardano nemmeno». Sull’ipotesi che qualcuno l’avesse notata dice: «Se fosse stato così, spero che me lo avrebbe. Ho chiesto anche alle sue colleghe al lavoro, lei non avevaniente del genere a nessuno.