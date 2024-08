Promossi e bocciati Olimpiadi | c’è un futuro dopo Tamberi Sottile esalta! Malan timbra la ‘quota 40’

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024)Elia Viviani e Simone Consonni (ciclismo su pista): si sono veramente superati. Negli ultimi anni l’Italia aveva fatto veramente tanta fatica nella madison, ma questa volta gli azzurri si sono preparati in maniera maniacale. A lungo hanno persino sognato l’oro, sfumato solo nell’ultimo sprint. Viviani conclude nel migliore dei modi una carriera leggendaria con tre medaglie in ben tre edizioni diverse dei Giochi: oro a Rio 2016, bronzo a Tokyo 2020 e argento a Parigi 2024. Stessi metalli anche per Consonni, ottenuti però a cavallo tra Giappone e Francia. Giorgio(pentathlon): regala all’Italia una medaglia che in questo sport attendeva da 32 anni.un ranking round di scherma così così, non ha sbagliato più nulla. Perfetto nell’equitazione, il nuoto si è confermato il suo punto di forza, poi la grande rimonta nel laser-run.