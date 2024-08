Olimpiadi 2024 il sogno di Tamberi si spegne in pedana dopo la colica la delusione e le lacrime dopo la sconfitta

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 10 agosto 2024) Ci ha provato con tutto se stesso, ma non c’è stato nulla da fare. Quello sceso instasera a Pariginon era il vero Gianmarco, e con ogni probabilità lui stesso lo sapeva: troppo insidiosi i fastidi e dolori che gli ha lasciato in corpo larenale patita la scorsa notte.ha voluto comunque esserci, sfidando tutto e tutti, e ha provato a saltare per difendere l’oro olimpico nel salto in alto. Missione ai limite dell’impossibile. E infatti.ha faticato e tanto a saltare la misura di 2,22 metri: ci è riuscito solo al terzo tentativo, chiedendo tutto a se stesso,due prove fallite. Ma la misura di 2,27 si è rivelata oltre le sue possibilità in questa giornata maledetta, arrivataaltri fastidi di salute patiti già la scorsa settimana.non ha superato la fatidica asta per tre volte.