Nato in cattività un cucciolo di leopardo delle nevi

(Di sabato 10 agosto 2024) VALBREMBO (Bergamo) Non ha ancora un nome, ma è già una piccola star la cucciola di(Panthera uncia) nata nelle scorse settimane al Parco Faunistico ’Le Cornelle’ di Bergamo. A non perderla mai di vista c’è mamma Luna, arrivata a Bergamo in prestito da un parco inglese, che solo dopo diverso tempo ha lasciato avvicinare alla sua piccola i veterinari del parco che hanno così potuto visitarla e pesarla, mentre papà Askar,in Germania, è decisamente più distaccato. Dai controlli è emersa una malformazione ossea agli arti posteriori, accertata anche dal dipartimento veterinario dell’Università di Milano dopo le radiografie e un’accurata visita neurologia e ortopedica. Per questo la cucciola è stata sottoposta a una dieta speciale e a un piano di fisioterapia che prevede esercizi quotidiani per aiutarla a sviluppare i muscoli e rafforzare le ossa.