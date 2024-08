Manna prima di Napoli-Modena | La rosa è incompleta vogliamo accontentare Conte Su Osimhen e Lukaku…

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 10 agosto 2024) Al Diego Armando Maradona si gioca la partita di Coppa Italia tra. Giovanniha parlatodella partita. Ilsi prepara ad affrontare ilper lapartita ufficiale di questa stagione. Gli azzurri scenderanno in campo per il primo match di Coppa Italia in una sfida che vedrà scendere in campo il primodi Antoniodopo i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Un match che i tifosi aspettano per capire quanto la squadra ha assimilato i dettami del nuovo allenatore e quanto sia pronta quando mancano ancora un paio di settimane all’inizio del campionato.della partita ha parlato anche Giovanni, direttore sportivo della squadra partenopea, che ai microfoni di Mediaset ha toccato diversi temi: il mercato, ovviamente, argomento principale visto che ildovrà completare diverse operazioni nelle prossime settimane.