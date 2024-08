Lucia Felici morta in casa si scopre l’assassino | chi ha confessato

Leggi tutta la notizia su tvzap

è stata trovata ieri verso le 8:30 nel suo appartamento a Castelnuovo di Porto, a Roma. A chiamare i soccorsi sono stati i suoi vicini, spaventati dalle urla provenienti dall'abitazione affianco., però, non è riuscita a salvarsi. Solo adesso si. in, una donna di 75 anni, è stata trovata nella sua abitazione di Castelnuovo di Porto ieri verso le 8:30. Sono stati i vicini a lanciare l'allarme, spaventati dalle urla provenienti dalla affianco. Quando i militari sono entrati nell'appartamento della donna hanno trovato il corpo della 75enne e il marito in stato confusionale.