Lo sciopero è a metà dei balneari Ora il governo deve intervenire

(Di sabato 10 agosto 2024) «Se ile il Parlamento vanno in ferie, noi chiudiamo gli ombrelloni». È andata in scena ieri mattina, dalle 7 alle 9 e 30, la prima protesta deiitaliani contro la mancata iniziativa delsulle concessioni. Una questione che va avanti da anni, a suon di ricorsi e controricorsi, fino alle sentenze definitive del Consiglio di Stato che ritengono improrogabili i bandi per garantire la libera concorrenza «imposta» dall'Europa. L'adesione alla protesta non è stata unanime; sigle come Asso, Feder, Cna, si sono sfilate sostenendo che ilè comunque al lavoro per una soluzione, quindi loavrebbe poco senso. Tuttavia, dai sindacati che hanno organizzato l'apertura tardiva degli stabilimenti, il primo incrociarsi delle braccia da parte dei titolari degli stabilimenti, è da ritenersi un successo.